El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3838.93 este viernes, 5 de diciembre de 2025, cifra que refleja una alteración del 1.04% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un aumento del 2.78%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -8.57%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, que se sitúa en 16.53%, es significativamente mayor que la volatilidad anual de 10.38%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía local o de factores externos que están favoreciendo al Peso colombiano. Sin embargo, es importante seguir monitoreando la situación para determinar si esta tendencia se mantendrá en el futuro.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.