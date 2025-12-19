En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso colombiano cerró a USD 3821.72 este viernes, 19 de diciembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del -1.05%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 0.50%, mientras que en el último año su variación ha sido negativa, con una disminución del 10.63% en su valor.

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 9.30%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.90%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en relación con el dólar. Este comportamiento se ha mantenido durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda.

Este incremento en la cotización puede ser un indicativo de una mayor confianza en la economía local, lo que podría atraer inversiones y mejorar la situación económica en general. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.