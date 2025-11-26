Al cierre de mercados de este miércoles, 26 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3727.34. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -2.03%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -1.91%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.43%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Fuente: narrativas-us

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 14.91%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 10.23%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que es un signo alentador para la economía local.En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano en el mercado.

Fuente: narrativas-us

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.