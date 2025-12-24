En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso colombiano cerró a USD 3733.79 este miércoles, 24 de diciembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del -0.64%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -2.02%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -13.24%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 8.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.93%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos siete días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere una recuperación en la confianza del mercado y un posible fortalecimiento de la economía local.

A pesar de la tendencia al alza, es importante monitorear factores externos que puedan influir en la estabilidad del Peso colombiano en el futuro. La sostenibilidad de esta tendencia dependerá de la estabilidad económica y política del país.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.