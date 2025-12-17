Al cierre de mercados de este miércoles, 17 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3859.77. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.49%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 1.50%, mientras que en el último año su variación ha sido de -12.70%, reflejando una depreciación significativa frente a otras divisas.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, que se sitúa en 8.44%, es menor que la volatilidad anual de 10.04%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este aumento sugiere una recuperación en la confianza del mercado y una posible estabilización económica.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y dependerá de factores externos como la inflación y las políticas monetarias. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.