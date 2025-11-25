En esta noticia
La cotización del peso colombiano cerró a USD 3808.27 este martes, 25 de noviembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del 0.4%.
En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 1.28%, mientras que en el último año su variación ha sido de -7.49%.
La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 8.53%, es menor que la volatilidad anual del 10.10%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.
La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que puede ser un signo de fortalecimiento económico.En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso colombiano. En este contexto, la tendencia actual sugiere un ambiente favorable para la moneda, lo que podría atraer inversiones y mejorar la confianza en la economía local.
¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?
Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.
Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.