En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso colombiano cerró a USD 3718.72 este martes, 18 de noviembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del -0.91%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado una disminución del -0.63%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.96%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 9.25%, es menor que la volatilidad anual del 10.13%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de una mejora en la confianza del mercado.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y depender de factores económicos externos. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo o si se revertirá en el futuro cercano.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.