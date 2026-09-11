En la sesión de apertura de este viernes, 11 de septiembre de 2026,de la Libra esterlina cotiza a 0.74 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -0.08% en relación con el día anterior.

En la última semana, la libra esterlina subió 0.03%, pero en el último año descendió 3.42%, reflejando un repunte reciente pese a una tendencia anual negativa.

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Conocé la cotización de este martes, 10 de marzo de 2026.

La variación de de la Libra esterlina durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de la Libra esterlina fue del 1.91%, lo que es significativamente inferior al 5.86% de su volatilidad anual, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy la cotización de la Libra esterlina refleja una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo, indicando que ha habido un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta mejora en la cotización sugiere un fortalecimiento en la confianza del mercado hacia la libra.

En contraste, los días previos mostraban una tendencia más fluctuante, pero el reciente aumento sugiere que los inversores están mostrando un mayor interés en la moneda. Esto podría estar relacionado con factores económicos recientes que han impulsado su valor al alza.

En resumen, la tendencia positiva de hoy indica un aumento en la demanda de la Libra esterlina, lo que podría ser un reflejo de un entorno económico más favorable.

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Conocé la cotización de este jueves, 22 de enero de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar libra esterlina en Estados Unidos