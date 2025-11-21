Al cierre de mercados de este viernes, 21 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7633. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.21%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.47%, mientras que en el último año su variación ha sido de -6.81%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Fuente: narrativas-us

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.35%, es menor que la volatilidad anual del 7.06%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 2 indica un aumento en su valor. Este crecimiento consecutivo sugiere que la moneda está ganando fuerza en el mercado.Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y dependerá de factores económicos y políticos que afecten la confianza en la Libra esterlina. Un análisis más profundo es necesario para determinar si esta alza se mantendrá a largo plazo.

Fuente: narrativas-us

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.