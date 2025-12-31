La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7423 este miércoles, 31 de diciembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del -0.03%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.26%, mientras que en el último año su variación ha sido de -5.98%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Conoce la cotización de este miércoles, 31 de diciembre de 2025.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 2.40%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.77%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía británica.

El análisis de esta tendencia sugiere que factores económicos recientes han influido favorablemente en la percepción de la moneda.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 31 de diciembre de 2025.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.