La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7661 este miércoles, 19 de noviembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del 0.71%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 1.06%, mientras que en el último año su variación ha sido de -5.29%, reflejando una tendencia a la baja en su valor a largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 5.27%, es menor que la volatilidad anual del 7.09%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos cinco días ha registrado un aumento constante. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía británica.Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones en el mercado pueden ser influenciadas por diversos factores económicos y políticos. Por lo tanto, aunque la tendencia actual es favorable, se recomienda monitorear de cerca cualquier cambio que pueda afectar su estabilidad.

