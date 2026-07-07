Este martes, 7 de julio de 2026, la cotización delreal llegó a 644.6019 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,17%.

En la última semana, el Real cayó un 2,12% y en el último año retrocedió un 10,28%, mostrando una tendencia bajista sostenida en su cotización.

Fuente: narrativas-co

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días, el Real se mantuvo mayormente lateral: inició estable, alternó alzas y bajas con dos descensos seguidos a mitad del periodo, tuvo otra pausa y cerró con leve caída tras un repunte, dejando un balance casi neutro.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.98%, es menor que la volatilidad anual de 15.30%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere una recuperación en su valor en comparación con los días anteriores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 644.6019312056462 pesos colombianos, deberán pagar 64460.19 pesos colombianos; comprar 200 reales costará 128920.39 pesos colombianos y 500 reales costará 322300.97 pesos colombianos.