La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7604 este lunes, 17 de noviembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 0.09%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina se ha mantenido estable, con un cambio del 0.00%. Sin embargo, en el último año, ha experimentado una variación negativa del -4.80%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 3.33%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.08%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 3 indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento consecutivo sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.En los últimos días, la Libra ha experimentado un repunte que podría estar relacionado con factores económicos favorables. Este comportamiento sugiere que los inversores tienen confianza en la estabilidad y el crecimiento de la economía británica.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.