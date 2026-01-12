En esta noticia
La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7426 este lunes, 12 de enero de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una alteración del -0.5%.
En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.26%, mientras que en el último año su variación ha sido de -3.83%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.
La variación que presentó el activo durante la última semana
La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 4.49%, es menor que la volatilidad anual del 6.76%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.
La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un aumento en su valor.
En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación de la moneda. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado.
¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?
Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.