En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este lunes, 10 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7585. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.25%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -1.22%, mientras que en el último año su variación ha sido de -4.58%. Estos cambios reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos.

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 7.58%, es mayor que la volatilidad anual del 7.10%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un aumento en su valor.En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación de la moneda. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado.

¿Dónde cambiar libra esterlina por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.