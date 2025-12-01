En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7569 este lunes, 1 de diciembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 0.23%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.34%, mientras que en el último año su variación ha sido del -6.77%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

Fuente: narrativas-us

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 4.51%, es menor que la volatilidad anual de 7.05%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un aumento en su valor.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, reflejando una disminución en la cotización de la Libra esterlina. Sin embargo, la estabilidad se habría indicado con un dato de 0, lo que no es el caso hoy.

Este aumento en la cotización sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado, lo que podría estar relacionado con factores económicos positivos recientes.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.