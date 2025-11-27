Al cierre de mercados de este jueves, 27 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7555. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.04%.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -1.05%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -8.08%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

Fuente: narrativas-us

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, con un 3.71%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.07%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha experimentado un aumento en su valor.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, reflejando una disminución en la cotización de la Libra esterlina. Sin embargo, la estabilidad se habría indicado con un dato de 0, lo que no es el caso hoy.

Este aumento en la cotización sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado, lo que podría estar relacionado con factores económicos positivos recientes.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.