El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7472 este jueves, 18 de diciembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del -0.05% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización de la Libra esterlina ha experimentado una disminución del -0.08%, mientras que en el último año su variación ha sido del -7.02%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que se sitúa en 3.39%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 6.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de confianza en la economía británica.

El análisis de esta tendencia sugiere que factores económicos recientes han influido favorablemente en la percepción de la moneda.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.