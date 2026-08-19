La cotizacióndel Euro este miércoles 19 de agosto en Estados Unidos es de 0.86 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.13% en comparación con la jornada anterior.

En el mercado de Euro, la cotización cayó -58.80% en la última semana, pero en el último año sube 29.08%.

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La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 1.84%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 5.60%.

Hoy, la cotización del Euro ha presentado una tendencia ligeramente positiva, registrando un aumento en su valor en comparación con los últimos cinco días. Este incremento sugiere una confianza creciente en la moneda, impulsada por factores económicos favorable.

En contraste, los tres días previos habían mostrado un comportamiento estable, sin fluctuaciones significativas en su valor. Esto indica que, a pesar de la reciente mejoría, el Euro había mantenido una situación de equilibrio antes de este repunte.

En resumen, la tendencia actual del Euro podría interpretarse como un signo de recuperación tras un periodo de estabilidad.

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Conocé la cotización de este miércoles, 19 de agosto de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar euro en USA

para finalizar, dentro de Estados Unidos compara tasas y comisiones, evita kioscos en aeropuertos, usa tarjetas sin comisión internacional y rechaza la conversión dinámica; retira efectivo en cajeros de bancos asociados y lleva identificación.