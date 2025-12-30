En la sesión de apertura de este martes, 30 de diciembre de 2025,del Euro cotiza a 0.85 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.01% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una leve disminución del -0.05%, mientras que en el último año, su variación ha sido significativamente más pronunciada, con una caída del -11.13% en su valor.

El rally que pocos vieron venir: El IPC supera los 65,500 puntos y deja atrás a los analistas

Conocé la cotización de este martes, 30 de diciembre de 2025.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.38%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía europea.

El análisis de esta tendencia sugiere que, si se mantiene este impulso, podríamos ver un mayor interés en inversiones en euros, lo que podría influir en el mercado financiero en general.

El rally que pocos vieron venir: El IPC supera los 65,500 puntos y deja atrás a los analistas

Conocé la cotización de este martes, 30 de diciembre de 2025.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Las sofipos mantienen su estabilidad pese al estrés financiero

Conocé la cotización de este martes, 30 de diciembre de 2025.

Recomendaciones para cambiar o comprar euro en USA

Para finalizar, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes bancos y casas de cambio antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante estar atento a las comisiones que pueden aplicar y considerar el uso de tarjetas de crédito que ofrezcan buenas tasas de conversión. Por último, siempre es útil informarse sobre las fluctuaciones del mercado para obtener el mejor valor por su dinero.