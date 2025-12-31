En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.851 este miércoles, 31 de diciembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del 0.19% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.38%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.44% en su cotización.

Conoce la cotización de este miércoles, 31 de diciembre de 2025.

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.17%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea.

En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero el dato de 1 sugiere un cambio favorable en su cotización. Este aumento podría estar relacionado con factores económicos o políticos que han influido en el mercado de divisas.

En resumen, la tendencia positiva del Euro sugiere un fortalecimiento de la moneda en el contexto actual.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 31 de diciembre de 2025.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.