El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.862 este miércoles, 26 de noviembre de 2025, cifra que refleja una variabilidad del -0.69% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.52%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.20%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

Fuente: narrativas-us

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 5.19%, es menor que la volatilidad anual del 7.88%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda europea.Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía de la zona euro, lo que podría atraer más inversiones y mejorar la estabilidad financiera en el futuro.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.