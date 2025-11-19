La cotización del euro cerró a USD 0.8673 este miércoles, 19 de noviembre de 2025 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del 0.52%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.54%, mientras que en el último año su variación ha sido del -10.54%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Fuente: narrativas-us

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.14%, es menor que la volatilidad anual del 7.90%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cuatro días, con un incremento constante en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores.El análisis de esta tendencia indica que factores económicos favorables podrían estar influyendo en el aumento del Euro, lo que podría atraer más inversiones en la región.

Fuente: narrativas-us

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.