Al cierre de mercados de este miércoles, 17 de diciembre de 2025 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8514. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.08%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.37%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.75%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.92%, es menor que la volatilidad anual del 7.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un aumento en su valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía europea.

En los días pasados, la tendencia del Euro había sido variable, pero el dato de 1 sugiere un cambio favorable en su cotización. Este aumento podría estar relacionado con factores económicos o políticos que han influido en el mercado de divisas.

En resumen, la tendencia positiva del Euro sugiere un fortalecimiento de la moneda en el contexto actual.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.