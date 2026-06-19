La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.325 este viernes, 19 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del -0.18%.

En la última semana la cotización del peso mexicano subió 0.75%, mientras que en el último año registró una variación de -7.56%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

Conoce la cotización de este martes, 6 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad del Peso mexicano fue de 4.66%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.54%.

La cotización del peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ganado valor, lo que puede ser un signo de confianza en la economía nacional.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a corto plazo, ya que fluctuaciones en la economía global o eventos internos pueden afectar su estabilidad. Un análisis más profundo podría revelar factores subyacentes que sostienen este crecimiento en el valor del peso.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 19 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.