En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este viernes, 19 de junio de 2026 en Estados Unidos, el peso colombiano cotizó a USD 3458.45. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.01%.

En la última semana, la cotización del peso colombiano cayó -0.91% y en el último año registró -10.74%, lo que evidencia una depreciación sostenida.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 13.30%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 13.27%.

La cotización del Peso colombiano hoy muestra una tendencia positiva, dado que el dato de 1 es superior a los días precedentes. Esto indica que el valor de la moneda ha aumentado en comparación con los días anteriores.

Además, la estabilidad en el mercado financiero puede haber contribuido a este repunte, lo que genera expectativas favorables para el futuro de la moneda. Sin embargo, es importante monitorear la situación económica general, ya que factores externos podrían influir en su trayectoria.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 19 de junio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.