La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.619 este viernes, 19 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del 2.25%.

La cotización del Quetzal guatemalteco mostró un avance: en la última semana subió 5.91% y en el último año acumuló un alza de 187.46%, señalando una tendencia alcista marcada.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 24.21%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, en comparación con una volatilidad anual de 20.13%.

La tendencia de la cotización del Quetzal guatemalteco hoy se presenta como positiva, dado que el dato de 1 es superior a cero. Esto indica un leve incremento en su valor en comparación con los días anteriores, sugiriendo una recuperación o mayor estabilidad en la economía guatemalteca.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, implicando una depreciación del Quetzal. De este modo, el análisis actual resalta un panorama optimista para la moneda nacional, lo que podría fomentar la confianza en los mercados locales.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 19 de junio de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.