El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.863 este martes, 18 de noviembre de 2025, cifra que refleja una alteración del 0.24% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro se ha mantenido estable, con un cambio del 0.0%. Sin embargo, en el último año, ha experimentado una variación negativa del -10.72%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.23%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor en relación con las monedas principales. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda europea, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en la zona euro.El análisis de esta tendencia indica que, si se mantiene este comportamiento, el Euro podría seguir ganando terreno frente a otras divisas, lo que beneficiaría a las exportaciones y la economía en general.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.