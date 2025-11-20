Al cierre de mercados de este jueves, 20 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.867. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.41%.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.85%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -10.72%, reflejando una tendencia a la baja en su valor frente a otras divisas.

Fuente: narrativas-us

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.57%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.88%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos cinco días ha registrado un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con las divisas más relevantes.

La tendencia al alza del Euro indica un posible aumento en la confianza del mercado y en la economía europea, lo que podría atraer más inversiones en la región. Sin embargo, es importante monitorear factores externos que puedan influir en esta dinámica.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.