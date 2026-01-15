El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8611 este jueves, 15 de enero de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.26% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado un cambio del 0.38%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -6.30% en su valor.

Conoce la cotización de este jueves, 15 de enero de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.40%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.41%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha experimentado un aumento constante. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores.

El análisis de esta tendencia indica que el Euro podría estar recuperando valor, lo que podría influir en las decisiones de inversión y en el comercio internacional en el corto plazo.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.