Todos los que tienden a viajar a menudo conocen la importancia de mantener el pasaporte dentro de su periodo de vigencia.

Quienes tienden a viajar a menudo saben de la importancia de mantener el pasaporte dentro de su periodo de vigencia y en buen estado, ya que es un documento fundamental a la hora de subir al avión o de ingresar al país de destino.

A menudo, dicho pasaporte debe presentarse junto con una visa de turista o la que corresponda de acuerdo a la naturaleza del viaje y a los países de origen y destino.

Para ingresar a Estados Unidos, Honduras y Nicaragua, el pasaporte, además de no estar vencido y encontrarse sin un deterioro físico más allá del esperado por el uso y el paso del tiempo, debe tener un periodo mínimo restante de vigencia.

¿Cómo se debe presentar el pasaporte para viajar internacionalmente?

Para viajar a nivel internacional, se debe presentar un pasaporte válido y en buen estado. Además, algunos países pueden pedir que el documento tenga una vigencia mínima restante de seis meses posteriores a la fecha de viaje.

Las autoridades migratorias recomiendan verificar los requisitos de ingreso a cada país con antelación para evitar demoras e inconvenientes.

Las autoridades migratorias recomiendan verificar los requisitos de ingreso a cada país con antelación para evitar demoras e inconvenientes. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué solicitan Honduras, Estados Unidos y Nicaragua para ingresar?

Para ingresar a Estados Unidos, se debe poder presentar un pasaporte vigente:

Sin roturas ni manchas

Que no se encuentre vencido

Que no haya sido reportado como robado o perdido

Que le queden al menos 6 meses de vigencia desde la fecha de ingreso

Adicionalmente, los extranjeros deberán tramitar una visa americana que se corresponda con sus motivos para realizar el viaje, a menos de que pertenezcan al Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program) y presenten una Autorización Electrónica de Viaje ESTA.

Honduras y Nicaragua, por su parte, también solicitan que se presente un pasaporte vigente y una visa según corresponda al motivo de viaje. Además, todos los extranjeros tendrán que pasar los controles migratorios de cada nación.

Se aconseja a quienes deseen viajar a estos países que revisen las condiciones de ingreso lo más pronto posible al vuelo para evitar demoras e inconvenientes.