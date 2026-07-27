La aviación comercial dio un nuevo paso hacia una de las rutas más ambiciosas de su historia. El Airbus A350-1000ULR desarrollado para Qantas completó con éxito un vuelo de prueba de más de 19 horas sin escalas, una operación clave antes del lanzamiento de la futura conexión directa entre Sídney y Londres.

La aeronave recorrió cerca de 17.000 kilómetros entre Toulouse, en Francia, y Melbourne, en Australia, y permaneció aproximadamente 19 horas y 12 minutos en el aire. El ensayo permitió evaluar el funcionamiento del avión especialmente modificado para realizar trayectos ultralargos de hasta 22 horas.

No fue todavía un vuelo comercial regular entre Sídney y Londres, sino una prueba técnica operada durante el proceso de certificación del nuevo modelo. La ruta de pasajeros está prevista para comenzar en octubre de 2027.

El Airbus A350-1000ULR completó una prueba histórica de más de 19 horas

El avión experimental partió desde las instalaciones de Airbus en Toulouse y aterrizó en Melbourne tras permanecer más de 19 horas consecutivas en vuelo.

La operación fue realizada por pilotos e ingenieros de Airbus como parte del programa de pruebas del A350-1000ULR, la versión de alcance ultralargo diseñada especialmente para el denominado Project Sunrise de Qantas.

El recorrido permitió comprobar el rendimiento de los sistemas, el consumo de combustible y el comportamiento general de la aeronave en una misión de duración similar a la que tendrá la futura ruta entre Australia y Europa.

El Airbus A350-1000ULR de Qantas completó exitosamente un vuelo de prueba de 19 horas y 12 minutos entre Toulouse y Melbourne. ChatGPT

¿Cuándo comenzará a operar oficialmente el vuelo comercial más largo del mundo?

Qantas confirmó que la ruta sin escalas entre Sídney y Londres comenzará a operar diariamente en octubre de 2027. La aerolínea prevé poner los pasajes a la venta en febrero de ese mismo año. Será la primera vez que ambas ciudades queden conectadas mediante un servicio regular directo, sin escalas intermedias.

Cuando esta ruta directa comience a operar, está previsto que se convierta en el vuelo comercial regular sin escalas más largo del mundo, tanto por distancia como por tiempo estimado en el aire. Airbus calcula que estas operaciones podrán alcanzar hasta 22 horas de duración.

Tendrá tecnología de última generación para volar durante casi un día entero

El nuevo modelo incorpora modificaciones específicas que lo diferencian del A350-1000 convencional.

La principal adaptación es un tanque adicional de combustible trasero con capacidad para aproximadamente 20.000 litros. Este sistema amplía el alcance del avión en alrededor de 1.000 millas náuticas y permite realizar operaciones de hasta 22 horas.

Además, el programa incluye: