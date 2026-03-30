El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) -uno de los estados con más coches de todo Estados Unidos- establece en su sitio web oficial cuáles son las circunstancias en las que determinadas enfermedades pueden derivar en la revocación o la prohibición para renovar una licencia de conducir. “Se estima que 29 millones de personas en Estados Unidos tienen diabetes, y su condición médica puede afectar su capacidad para conducir de forma segura”, indican las autoridades. En ese sentido, al momento de gestionar o actualizar una licencia de conducir, debe solicitarse documentación especial y, de considerarse necesario, se realizarán pruebas adicionales para determinar la seguridad al circular. Cuando no se cumplan los estándares, se prohibirá la conducción. Al momento de solicitar o renovar el carnet, los oficiales del DMV aplican el protocolo detallado a continuación Cuando se determina que esta rama tiene que intervenir, la información del permiso de conducir se derivará y se realizarán exámenes adicionales. En caso de que se necesite mayor detalle sobre los pormenores de esta condición, se tendrá que completar un formulario de Aviso de Reexamen (DS 2011) y una Evaluación Médica del Conductor (DS 326) y devolverlos dentro de 24 días. “Si no devuelves el formulario en un plazo de 24 días, tu derecho a conducir quedará suspendido hasta que devuelvas el formulario DS 326″, se indica. Así, si las autoridades revisan los documentos y determinan que la enfermedad afecta a la capacidad de conducción, DMV podrá imponer restricciones de circulación, la obligación de enviar informes periódicos de acuerdo a un cronograma específico o la suspensión o revocación del privilegio de conducir. “Si el DMV restringe, suspende o revoca tu privilegio de conducir, recibirás un aviso con instrucciones sobre tu derecho a apelar la decisión”, se explica. Las autoridades especifican que la diabetes puede causar enfermedades secundarias como También puede provocar desorientación o pérdida del conocimiento. “Si pierdes el conocimiento al volante o sufres un infarto o un ictus al conducir, puedes causar accidentes y arriesgarte a sufrir daños graves para ti mismo y para los demás. Si sufres daño nervioso y pierdes sensibilidad en los pies o las manos, esto puede afectar la eficacia de tu vehículo y te pone en mayor riesgo de accidentes”, indica el DMV. Bajo el Código de Vehículos de California (CVC) §§12806 y 12809 el DMV tiene autorización para no emitir ni renovar la licencia de conducir cuando se considera que esto puede representar un riesgo para la seguridad vial. El CVC §13953 autoriza en esa línea la suspensión o revocación inmediata por condiciones físicas o mentales que intervengan con una conducción segura. Finalmente, el CVC §13359 ampara la suspensión o revocación de licencias de conducir por cualquier motivo relacionado a la negativa de una licencia.