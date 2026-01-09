Alerta clientes Bank of America, Wells Fargo y Chase: cerrarán todos los bancos por 24 horas y no se podrá realizar ninguna de estas operaciones

El sistema financiero de Estados Unidos se prepara para una pausa obligatoria en sus operaciones presenciales. El próximo 19 de enero, millones de clientes de las principales entidades bancarias del país se encontrarán con las puertas cerradas de sus sucursales habituales. Se trata del cumplimiento del calendario de feriados federales que rige en toda la nación.

Cierre de bancos este 19 de enero: esta es la razón

La razón por la cual los bancos dejarán de operar en ventanilla es la conmemoración del Día de Martin Luther King Jr., un feriado federal que se celebra el tercer lunes de enero de cada año. Al ser una festividad reconocida por la Reserva Federal, la gran mayoría de las instituciones financieras, incluyendo gigantes como JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo y Citibank, suspenden sus actividades en sus oficinas físicas.

Es importante recordar que, al ser un día festivo oficial, no solo los bancos cierran sus puertas; también lo hacen las oficinas de correo (USPS), las cortes federales y la mayoría de las dependencias gubernamentales. Los contribuyentes y usuarios que necesiten realizar trámites urgentes deben planificar con antelación , ya que cualquier operación iniciada durante el fin de semana o el mismo lunes podría no procesarse hasta el martes 20 de enero.

Varias sucursales cerrarán sus puertas durante 24 horas.

Qué se podrá hacer durante el cierre masivo de bancos

A pesar de que las sucursales físicas estarán cerradas, la tecnología permitirá que los usuarios mantengan cierto control sobre sus finanzas. Los clientes podrán seguir utilizando los siguientes canales:

Cajeros automáticos (ATM): Estarán disponibles para retiros de efectivo y depósitos básicos.

Banca en línea y aplicaciones móviles: Las consultas de saldo, transferencias entre cuentas y pagos de facturas seguirán operativas.

Atención al cliente telefónica: Algunos bancos mantienen líneas automatizadas para bloqueos de tarjetas o reportes de robo.

Sin embargo, las transferencias bancarias internacionales o aquellas que requieran verificación manual por parte de un agente bancario sufrirán demoras. Si tienes pagos programados o necesitas enviar dinero con urgencia, la recomendación de los expertos es adelantar la transacción para evitar recargos o retrasos innecesarios.

La actividad financiera normal se reanudará en todo el país el martes 20 de enero en sus horarios habituales. Mantenerse informado sobre el calendario de la Reserva Federal es clave para evitar sorpresas y gestionar de manera eficiente el presupuesto familiar en Estados Unidos.