El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos subraya la relevancia de actuar con prontitud al recibir un Aviso Final de Intención de Embargo y su Derechos a Audiencia, ya que la falta de respuesta podría resultar en el congelamiento de activos y un eventual embargo.

En este contexto, la agencia federal especificó el procedimiento a seguir en caso de enviar un aviso de embargo sobre una cuenta bancaria, ya que, aunque los fondos no se retirarán de inmediato, se volverán inmediatamente inutilizables.

“Pueden quitársele sueldos, dinero de su banco u otra cuenta financiera; o quitarle y vender su(s) vehículo(s), bienes inmuebles y otra propiedad personal”, explica el organismo.

Tanto ciudadanos como extranjeros tributantes en Estados Unidos pueden estar sujetos a un embargo bancario.

Cuando se aplica una sanción de este tipo, notificada a través de un aviso oficial, los fondos de la cuenta del contribuyente que se ven afectados se congelan de manera automática y ya no pueden ser utilizados.

El Código de Impuestos Internos (IRC) establece desde ese momento un período de 21 días en los que el contribuyente deberá comunicarse para resolver la deuda de manera alternativa y establecer un plan de pagos; de lo contrario, el dinero congelado se confisca oficialmente al finalizar el plazo.

Las autoridades aclaran que, en términos generales, los fondos depositados después del embargo en la cuenta bancaria no se ven afectados.

Circunstancias en las que Estados Unidos podría permitir el acceso a los fondos

En caso de que el embargo se libere por cualquier motivo que no sea el primero, la deuda deberá resolverse de todas formas para evitar que la medida se vuelva a aplicar.

En general, cualquier embargo de IRS podría quedar sin efecto en alguna de las siguientes circunstancias:

- Se liquidó la deuda.

- El período para cobrar el impuesto venció antes de la emisión del embargo.

- La liberación del embargo le permitiría pagar los impuestos.

- Se estableció un plan de pagos a plazos y se acordó liberar el embargo.

- La penalización podría impedir al contribuyente saldar los gastos básicos para el día a día.

- El valor de la propiedad es mayor que la cantidad adeudada.