Estados Unidos cancela millones de nuevas visas a 75 países tras una orden del Gobierno que suspende todo el procesamiento de solicitudes para ciudadanos de esas naciones. La medida, de alcance global, implica que los afectados no podrán ingresar al país mientras esté vigente el freno administrativo, sin un plazo oficial de finalización.

La decisión fue informada inicialmente por Fox News, que citó un memorando interno del Departamento de Estado, y luego confirmada por otras fuentes oficiales. El bloqueo comenzará a regir desde el 21 de enero y obliga a embajadas y consulados a rechazar visas bajo la ley vigente mientras se revisan los procedimientos.

¿Qué implica que Estados Unidos cancele nuevas visas a 75 países?

La orden establece una pausa total del trámite de visas para solicitantes de 75 países, lo que detiene entrevistas, aprobaciones y emisiones. No se trata de una revocación masiva de documentos ya otorgados, sino de un bloqueo a nuevas solicitudes durante el proceso de reevaluación.

Lista completa de países afectados

Afghanistan

Albania

Algeria

Antigua and Barbuda

Armenia

Azerbaijan

Bahamas

Bangladesh

Barbados

Belarus

Belize

Bhutan

Bosnia

Brazil

Burma

Cambodia

Cameroon

Cape Verde

Colombia

Cote d’Ivoire

Cuba

Democratic Republic of the Congo

Dominica

Egypt

Eritrea

Ethiopia

Fiji

Gambia

Georgia

Ghana

Grenada

Guatemala

Guinea

Haiti

Iran

Iraq

Jamaica

Jordan

Kazakhstan

Kosovo

Kuwait

Kyrgyzstan

Laos

Lebanon

Liberia

Libya

Macedonia

Moldova

Mongolia

Montenegro

Morocco

Nepal

Nicaragua

Nigeria

Pakistan

Republic of the Congo

Russia

Rwanda

Saint Kitts and Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent and the Grenadines

Senegal

Sierra Leone

Somalia

South Sudan

Sudan

Syria

Tanzania

Thailand

Togo

Tunisia

Uganda

Uruguay

Uzbekistan

Yemen

¿Desde cuándo rige y cuánto tiempo durará la cancelación de visas?

El inicio está fijado para el 21 de enero, pero no se estableció una fecha de finalización. El documento ordena a las representaciones diplomáticas negar visas conforme a la legislación vigente hasta que el Departamento de Estado concluya su revisión interna.

La suspensión se inscribe en el endurecimiento de la política migratoria impulsado por el presidente Donald Trump desde su regreso al poder. La información fue confirmada posteriormente por Reuters, que citó a un portavoz del Departamento de Estado y dio respaldo al reporte inicial de Fox News.