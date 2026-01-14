En Estados Unidos, la elección del nombre de un bebé no es completamente libre. Por orden del Gobierno y en base a fallos judiciales y normas administrativas vigentes, ningún bebé puede tener algunos nombres específicos, aun cuando los padres los soliciten al momento de inscribir el nacimiento. La restricción rige en todo el país y se aplica a nombres que incumplen criterios legales básicos.

La medida busca garantizar la correcta identificación civil y evitar nombres considerados ofensivos, confusos o técnicamente inválidos en los sistemas oficiales. Aunque las reglas varían por estado, existe un consenso legal que impide registrar estos 11 nombres prohibidos en certificados de nacimiento en Estados Unidos.

¿Cuáles son los 11 nombres que ningún bebé puede tener en Estados Unidos?

De acuerdo con registros judiciales y guías estatales citadas por organismos de documentación civil, estos 11 nombres fueron declarados ilegales y no pueden asignarse a ningún recién nacido en el país:

Nombres prohibidos

King

Queen

Jesus Christ

III

Santa Claus

Majesty

Adolf Hitler

Nutella

Messiah

@

1069

En general, se prohíben nombres con títulos oficiales, referencias religiosas absolutas, numerales, símbolos, marcas comerciales o combinaciones que no puedan ser procesadas legalmente en documentos públicos.

¿Por qué están prohibidos y qué reglas aplican según el estado?

La principal razón de la prohibición es administrativa y legal: los sistemas estatales de registro civil no aceptan números, emojis ni caracteres especiales, y muchos estados también bloquean nombres obscenos o que puedan generar perjuicios futuros al menor.

Reglas clave que explican estas prohibiciones

California y Nueva Jersey prohíben nombres obscenos.

La mayoría de los estados rechaza números y símbolos; algunos hacen excepciones limitadas.

Nueva York , Texas , Massachusetts y Arizona fijan límites estrictos de caracteres para nombres y apellidos.

En Florida, si los padres no acuerdan el nombre, la corte puede asignarlo.

Aunque cada estado tiene autonomía, estas pautas explican por qué ningún bebé puede ser registrado legalmente con esos 11 nombres en todo el país, incluso si los padres insisten en usarlos.