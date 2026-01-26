Salir de ducharse y encontrarse con el espejo empañado es uno de los problemas más comunes en todos los hogares, siendo especialmente molesto para quienes desean cambiarse y prepararse de manera inmediata.

En ese sentido, existe un ingrediente casero sumamente sencillo de utilizar para resolver este inconveniente que se consigue en cualquier cocina y resulta sumamente efectivo: el vinagre blanco.

Cómo evitar fácil y rápido que se empañen los vidrios

El vidrio empañado es producto de microgotas de agua que se adhieren al vidrio y dispersan la luz, provocando distorsión al mirar el reflejo.

Cuando se esparce vinagre sobre el espejo del baño o los vidrios sobre los que se esparza, se crea una suerte de película que funciona como un antiempañante natural, permitiendo que las gotas se deslicen en lugar de permanecer en el mismo lugar.

El vinagre es un gran aliado para evitar que se empañen los espejos del baño. Fuente: archivo.

Cómo aplicar esta solución casera paso a paso

Para aplicar de manera sencilla esta solución casera se necesita

Media taza de vinagre blanco

Media taza de agua

1 paño de microfibra o papel de cocina

1 rociador

Cómo se pone en práctica

Es necesario asegurarse que el vidrio se encuentre limpio y seco antes de aplicar

Humedecer el paño con dos atomizaciones de la mezcla

Pasar el paño por todo el espejo con movimientos circulares

Secar con otro paño

En caso de no tener vinagre, la espuma de afeitar o el jabón en seco son otras alternativas que pueden utilizarse para evitar el empañamiento.