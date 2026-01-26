En esta noticia
Salir de ducharse y encontrarse con el espejo empañado es uno de los problemas más comunes en todos los hogares, siendo especialmente molesto para quienes desean cambiarse y prepararse de manera inmediata.
En ese sentido, existe un ingrediente casero sumamente sencillo de utilizar para resolver este inconveniente que se consigue en cualquier cocina y resulta sumamente efectivo: el vinagre blanco.
Cómo evitar fácil y rápido que se empañen los vidrios
El vidrio empañado es producto de microgotas de agua que se adhieren al vidrio y dispersan la luz, provocando distorsión al mirar el reflejo.
Cuando se esparce vinagre sobre el espejo del baño o los vidrios sobre los que se esparza, se crea una suerte de película que funciona como un antiempañante natural, permitiendo que las gotas se deslicen en lugar de permanecer en el mismo lugar.
Cómo aplicar esta solución casera paso a paso
Para aplicar de manera sencilla esta solución casera se necesita
- Media taza de vinagre blanco
- Media taza de agua
- 1 paño de microfibra o papel de cocina
- 1 rociador
Cómo se pone en práctica
- Es necesario asegurarse que el vidrio se encuentre limpio y seco antes de aplicar
- Humedecer el paño con dos atomizaciones de la mezcla
- Pasar el paño por todo el espejo con movimientos circulares
- Secar con otro paño
En caso de no tener vinagre, la espuma de afeitar o el jabón en seco son otras alternativas que pueden utilizarse para evitar el empañamiento.