El sarro acumulado en el inodoro y los malos olores son sumamente frecuentes al momento de limpiar el baño y pueden volver engorrosa cualquier rutina de aseo. En ese marco, si bien existen diversos productos industriales para estos fines, también hay una solución casera en tendencia para combatir estas problemáticas y que no requiere de gastar dinero: mezclar jugo de limón con agua caliente. Cada descarga deja sobre las paredes y el fondo del inodoro minerales propios del agua -como calcio y magnesio- que se adhieren, se acumulan y se endurecen, formando lo que conocemos como sarro. Al utilizar limón para limpiar, se aprovechan las propiedades naturales de su ácido cítrico para disolver estos restos y neutralizar malos olores que puedan aparecer. Para preparar esta mezcla casera se requiere de Para ponerla en práctica, es necesario verter la preparación en el interior del inodoro, garantizando que todas las paredes queden completamente cubiertas. Luego dejar reposar entre 15 y 30 minutos para después cepillar usualmente y tirar la cadena al final. Lo aconsejable es utilizar la mezcla una vez por semana cuando se realice la limpieza profunda del baño, esto permitirá mantener el aroma fresco y su interior blanco. Cuando el sarro se encuentra muy adherido, aprovechar la acidez del vinagre es otra buena alternativa casera para disolver las partículas en poco tiempo