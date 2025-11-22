Perú se prepara para un avance significativo en el ámbito de las capacidades aeroespaciales con la inauguración del primer Centro de Simulación y Entrenamiento para aeronaves DHC-6-400 Twin Otter fuera de Canadá.

Este ambicioso proyecto se establecerá en el Grupo Aéreo N°42 de Iquitos y estará destinado a fortalecer las operaciones de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Una aeronave esencial para la Amazonía

La versatilidad del Twin Otter DHC-6 lo posiciona como un recurso estratégico para el desarrollo nacional y la integración social de las comunidades amazónicas. Este avión es fundamental para conectar poblaciones aisladas, facilitando el transporte de pasajeros, carga y apoyo humanitario.

Asimismo, desempeña un papel crucial en evacuaciones médicas y en el abastecimiento de zonas donde las pistas son cortas, no preparadas o se presentan condiciones climáticas extremas.

La versatilidad del Twin Otter DHC-6 lo posiciona como un recurso estratégico para Perú. Foto: Archivo Fuente: narrativas-spin-us

Inauguración del innovador centro de simulación en Iquitos

El proyecto incluye un simulador de última generación, que tiene la capacidad de replicar con exactitud los escenarios de vuelo del DHC-6 Serie 400. Esta herramienta permitirá la formación de pilotos en procedimientos normales y de emergencia , así como en operaciones en contextos de alta complejidad.

Entre los beneficios más destacados se encuentran:

Entrenamiento constante para las tripulaciones en un entorno seguro.

para las tripulaciones en un entorno seguro. Ahorro de recursos , al eliminar la necesidad de viajes al extranjero para recibir instrucción.

, al eliminar la necesidad de viajes al extranjero para recibir instrucción. Mayor seguridad operacional , al permitir la práctica de situaciones críticas sin riesgo real.

, al permitir la práctica de situaciones críticas sin riesgo real. Transferencia tecnológica, con instructores y técnicos peruanos capacitados para operar y actualizar el sistema.

Un hito para la región

Durante la firma del convenio entre el Ministerio de Defensa del Perú y la empresa De Havilland Aircraft of Canada Limited, las autoridades subrayaron que el proyecto refuerza a la FAP como una institución moderna y preparada para enfrentar los desafíos regionales.

El viceministro de Recursos para la Defensa, Adolfo Herrera Orlandini, destacó que la incorporación de este centro “ marca un precedente en la región al contar con tecnología de simulación de primer nivel” .

Asimismo, el teniente general Rubén Gambarini Oñath, jefe del Estado Mayor de la FAP, indicó que este programa potencia la autonomía tecnológica y transforma los convenios offset en una herramienta de modernización militar y desarrollo nacional.

Perú, el único país en el mundo con este simulador fuera de Canadá

La inauguración del centro posiciona al Perú como un referente regional en entrenamiento aéreo multipropósito, al convertirse en el único país en el mundo, junto a Canadá, en contar con un simulador exclusivo del DHC-6 Serie 400 . Esta capacidad permitirá al país compartir experiencias y fomentar la cooperación con fuerzas aéreas de otras naciones sudamericanas.

De este modo, la FAP garantiza la formación de sus pilotos bajo estándares internacionales, refuerza la conectividad de la Amazonía y establece al Perú como líder regional en innovación y entrenamiento aeroespacial.