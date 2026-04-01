Las autoridades de tránsito en Estados Unidos reforzaron los controles y advirtieron que los conductores deberán mantener su documentación actualizada y en condiciones para poder circular legalmente. En caso de incumplimiento, el Gobierno puede aplicar sanciones que incluyen la suspensión o prohibición de la licencia de conducir. Para conducir legalmente, es obligatorio contar con documentación vigente y correcta. Entre los requisitos más importantes se encuentran: Cuando un conductor no mantiene su documentación en regla, puede enfrentar: