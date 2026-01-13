Desde julio de 2025, California implementó una modificación legal de gran relevancia que afecta el sector laboral. Esta nueva normativa, firmada por el gobernador Gavin Newsom, extiende las protecciones de salud y seguridad laboral a miles de empleados y empleadas domésticas contratados por diversas empresas, quienes previamente carecían de dicho respaldo.

Este avance en el ámbito de los derechos laborales constituye un hito para aquellos que desempeñan funciones esenciales, tales como limpieza, jardinería, cocina y cuidado de personas en hogares a lo largo del estado.

Nuevos derechos para las trabajadoras del hogar: de qué se trata

A partir de ahora, las empresas que ofrecen servicios domésticos deberán adherirse a las normativas de Cal/OSHA y establecer un Programa de Prevención de Lesiones y Enfermedades (IIPP). Esto implica:

Proveer herramientas seguras y equipos de protección adecuados.

Brindar capacitaciones sobre riesgos laborales.

Informar a Cal/OSHA sobre cualquier incidente grave.

Garantizar entornos de trabajo seguros para el personal asignado a hogares particulares.

La normativa se encuentra en vigencia desde mediados del año pasado. Fuente: archivo.

¿Sobre qué trabajos impacta la nueva normativa?

La legislación se aplica a todas las personas empleadas por empresas que brindan servicios domésticos, sin distinción de su estatus migratorio. Esto implica que tanto los residentes permanentes como los migrantes indocumentados tienen el derecho de reportar irregularidades ante Cal/OSHA sin temor a represalias.

Entre los principales beneficiarios se encuentran trabajadores y trabajadoras que realizan:

Limpieza de casas

Cuidado de personas mayores o con discapacidad

Tareas de jardinería

Servicios de cocina en hogares privados

A quiénes no aplica esta normativa

Las personas contratadas de manera directa y ocasional no están incluidas en esta normativa.

La legislación establece una distinción entre empleadores individuales y empresas registradas en el sector de servicios. No obstante, Cal/OSHA aconseja a todos los empleadores que consulten las guías oficiales para identificar sus responsabilidades específicas.