El análisis realizado por cuatro de las principales inteligencias artificiales actuales presenta un escenario preocupante: Estados Unidos sería el único país con posibilidades reales de sobrevivir a una Tercera Guerra Mundial.

Este estudio integra factores militares, económicos, tecnológicos y estratégicos. Aunque ninguna IA sugiere una victoria convencional, todas coinciden en que la potencia norteamericana es la única capaz de establecer un orden funcional tras un conflicto global.

Perspectivas de la inteligencia artificial sobre la Tercera Guerra Mundial

En el contexto actual, las cuatro IA coinciden en que Estados Unidos es el único país con la infraestructura necesaria para sobrevivir con poder real. Las ventajas que se destacan son evidentes:

Poder militar integral: domina los frentes convencional, nuclear y cibernético.

Red de aliados estratégicos: la OTAN, Japón, Corea del Sur e Israel amplifican su influencia.

Autonomía energética y tecnológica: produce petróleo, gas, alimentos y desarrolla tecnología propia.

Geografía favorable: separada de las principales zonas de conflicto por dos océanos.

Capacidad industrial: puede reconvertirse y sostener una guerra prolongada.

De acuerdo con ChatGPT, Gemini, Grok y DeepSeek, la definición de “ganador” no implica conquistar territorios ni imponer victorias militares tradicionales. El concepto se relaciona con la capacidad de resistencia, recuperación y liderazgo posterior al conflicto.

Según estas proyecciones, aunque el costo humano y material sería incalculable, Estados Unidos sería el único Estado en condiciones de conservar un rol geopolítico dominante.

Análisis del Global Firepower Index 2025 sobre el poder militar de EE. UU.

El Global Firepower Index 2025, que evalúa a 145 países mediante más de 60 indicadores, reafirma la posición de Estados Unidos como la potencia militar más formidable del mundo. Las conclusiones de la inteligencia artificial se fundamentan en estos datos, que reflejan los principales rankings internacionales.

Este liderazgo se justifica por su superioridad en equipamiento, entrenamiento y logística:

341 millones de habitantes, con una reserva potencial de 150 millones aptos para el servicio.

2,1 millones de efectivos entre personal activo y de reserva.

13.043 aeronaves, incluidos 1.790 cazas y 1.002 helicópteros de combate.

Más de 490 buques, entre ellos portaaviones nucleares capaces de operar en cualquier océano.

Adicionalmente, se destaca el presupuesto militar más alto del mundo, su autonomía energética y una red industrial que garantiza la reposición de equipos en tiempo récord. Su papel como miembro fundador de la OTAN también asegura alianzas y bases en los cinco continentes.

Con estos datos, el Global Firepower Index confirma lo que anticipan las IA: en un posible escenario de Tercera Guerra Mundial, Estados Unidos no solo mantendría la delantera militar, sino que podría emerger como el único sobreviviente con poder real para liderar el orden global.