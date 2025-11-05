La visa americana es un documento fundamental para casi todas las personas que deseen visitar Estados Unidos como turistas, pues las autoridades la solicitan para poder habilitar el viaje al puerto de entrada al país, donde el oficial de CBP realizará la inspección correspondiente.

En ese sentido, el Departamento de Estado detalla a todos los viajeros sobre el requisito esencial que deben cumplir estas personas durante su visita para mantener la validez de su permiso y que la visa no sea revocada.

Visa americana: se revocarán las de quienes incumplan este requisito durante su visita en Estados Unidos

Antes de ingresar al país se fijan períodos de estadía habilitada que los visitantes deben respetar de manera estricta. En caso de necesitar permanecer en el país durante más tiempo del originalmente pautado, la extensión debe solicitarse protocolarmente mediante el sitio web oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

En caso de no salir de Estados Unidos en los plazos pautados ni haber extendido correctamente la visita, la visa pasará automáticamente a quedar fuera de estatus y, la Sección 222 (g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad especifica que en estos casos deberá ser anulada automáticamente.

“Cualquier visa de entrada múltiple que haya sido anulada debido a que está fuera de estatus no será válida para futuras entradas a los Estados Unidos ”, afirman las autoridades.

Información esencial sobre la visa americana que todos los turistas deben conocer antes de visitar el país

Como consideraciones adicionales para resguardar la validez del documento, las autoridades señalan que ningún viajero con visa de visitante (B1/B2) puede aceptar empleo en Estados Unidos.

Asimismo, se especifica que las visas vigentes en pasaportes vencidos no pierden su vigencia, sino que pueden continuar utilizándose acompañados con un pasaporte válido.