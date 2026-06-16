El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) detalla en su sitio web oficial cuáles son los procedimientos que todos los adultos mayores deben cumplir para poder renovar la licencia de conducir en el estado.

Una vez que se supera determinado umbral etario, el trámite para adquirir el permiso de circulación debe efectuarse de otra manera, donde el documento mantiene una validez cada vez menor .

Licencia de conducir para personas mayores: el trámite que deben hacer para no perder su permiso

En Texas, desde los 79 años es necesario que la licencia de conducir se renueve de manera obligatoria en persona, en una oficina local de licencias y, complementariamente con esta medida, la validez del documento disminuirá con la edad del solicitante.

En ese marco, quienes tengan entre 79 y 84 años tendrán que gestionar este trámite cada 8 años, mientras que los mayores de 85 años deberán hacerlo cada 2 años.

Texas prohibirá la licencia de conducir a los mayores de 79 que no realicen el trámite en persona. Imagen ilustrativa ChatGPT

Cómo realizar el trámite de la licencia de conducir para preservar su validez

Estas personas deben cumplir con los siguientes pasos para realizar esta gestión

Ingresar al sitio de Driver License Services para programar una cita en la oficina local de licencias de conducir

Completar la solicitud , en la oficina de licencias

Un especialista revisará el historial médico para determinar si es necesario realizar pruebas adicionales

Presentar la documentación requerida, que incluye: solicitud de licencia de conducir, prueba de ciudadanía estadounidense o presencia legal en el país o documento de identidad válido

Proporcionar datos biométricos, como firma y huellas dactilares

Tomar la fotografía oficial para la licencia

Pagar la tarifa correspondiente a la solicitud

Aprobar el examen de visión para finalizar el trámite

Si bien no existen exámenes específicos basados únicamente en la edad, se especifica que en caso de que existan dudas sobre las condiciones de manejo, se puede solicitar información adicional.