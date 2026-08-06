La forma en que se seca la ropa puede influir tanto como el lavado a la hora de conservar las prendas en buen estado.

Aunque muchas personas prestan atención al detergente o al programa de la lavadora, existen hábitos cotidianos que también ayudan a prolongar la vida útil de las telas.

Especialistas recomiendan un truco fácil de aplicar que puede hacer la diferencia con el paso del tiempo.

¿Por qué recomiendan colgar la ropa al revés?

Colocar las prendas del revés protege la parte exterior de la tela de la exposición directa al sol, uno de los principales factores que acelera la pérdida de color.

Esto resulta especialmente útil en prendas oscuras, de colores intensos o estampadas, ya que los rayos ultravioleta pueden deteriorar los pigmentos con el paso del tiempo.

Al quedar la cara interna expuesta, también se reduce el desgaste de estampados, bordados y tejidos delicados.

¿Para qué sirve tender la ropa sin broches?

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Otro consejo frecuente consiste en evitar el uso de broches, especialmente en prendas livianas o confeccionadas con telas delicadas.

Los broches pueden dejar marcas permanentes, deformar el tejido o generar pequeñas arrugas difíciles de eliminar, sobre todo cuando la ropa permanece varias horas tendida.

Siempre que sea posible, los especialistas recomiendan colocar las prendas sobre el tendedero o apoyarlas de manera que no sea necesario sujetarlas con pinzas.

¿Qué prendas se benefician más con este truco?

El método resulta especialmente recomendable para:

Remeras estampadas.

Jeans oscuros.

Camisas de colores intensos.

Buzos y sudaderas.

Prendas deportivas.

Ropa confeccionada con telas delicadas.

En estos casos, la combinación de tenderlas del revés y evitar los broches ayuda a prolongar su buen estado.

Otros consejos para cuidar la ropa al secarla

Además de este hábito, los especialistas aconsejan: