Una nueva advertencia de la FDA encendió las alarmas en Estados Unidos tras ordenar el retiro inmediato de canela en polvo de una reconocida marca, luego de confirmarse la presencia de plomo en niveles peligrosos para la salud humana. La medida impacta en comercios y hogares de 14 estados, donde el producto ya había sido distribuido de forma masiva.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) publicó la alerta el 9 de diciembre de 2025, luego de recibir resultados oficiales de controles estatales que detectaron una contaminación con metales pesados en uno de los lotes comercializados.

La FDA ordenó retirar esta famosa marca de canela en polvo

El retiro fue dispuesto tras un análisis de rutina realizado en el estado de Nueva York, donde se comprobó que la canela en polvo de la marca Lucky Foods superaba el límite legal de plomo permitido para consumo humano.

Un lote de canela en polvo de la marca Lucky Foods superaba el límite legal de plomo permitido para consumo humano. Imagen: archivo.

Según explicó la agencia, el hallazgo se produjo en pruebas de laboratorio efectuadas por el Departamento de Agricultura y Mercados de Nueva York, cuyos resultados fueron elevados a la FDA para su evaluación sanitaria.

“El plomo es una sustancia altamente tóxica que puede afectar múltiples sistemas del cuerpo”, advirtió el organismo federal en su comunicado oficial.

Qué producto está afectado por la alerta sanitaria

La medida alcanza a un lote específico de canela en polvo Lucky Foods, distribuido por TBC Distribution Corporate, con las siguientes características:

Presentación: 40 gramos

Fecha de caducidad: 15 de septiembre de 2027

Empaque sellado con etiqueta marrón

Marca Lucky Foods visible en el frente

La FDA aclaró que el retiro es preventivo, aunque hasta el momento no se registraron casos confirmados de intoxicación vinculados al consumo del producto.

En qué estados se vendió la canela retirada

La canela contaminada fue distribuida entre abril y septiembre de 2025 en 14 estados de Estados Unidos, alcanzando supermercados, almacenes, panaderías y restaurantes. Las jurisdicciones involucradas son:

California

Florida

Georgia

Illinois

Maryland

Michigan

Carolina del Norte

Nueva Jersey

Nueva York

Ohio

Oregón

Pensilvania

Carolina del Sur

Texas

La FDA remarcó que la amplitud geográfica de la distribución aumenta el riesgo de exposición y obliga a una rápida revisión de stocks.

Qué hacer si compraste canela Lucky Foods

Las autoridades sanitarias recomiendan no consumir el producto bajo ninguna circunstancia y proceder a su descarte inmediato, siguiendo las normas locales de eliminación de alimentos.

Además, quienes tengan dudas o necesiten información adicional pueden comunicarse con la empresa distribuidora al 718-444-5556, de lunes a viernes, en horario laboral.

En el caso de haber consumido la canela y presentar síntomas inusuales, la FDA aconseja consultar a un profesional de la salud para descartar exposición al plomo.

Cuáles son los riesgos del plomo para la salud

La exposición al plomo, incluso en dosis bajas, puede generar daños graves y permanentes, especialmente en niños y mujeres embarazadas. Según la FDA, no existe un nivel seguro de este metal en el organismo.

Entre los efectos más frecuentes se encuentran:

Daño neurológico irreversible

Problemas de aprendizaje y memoria

Trastornos del desarrollo cognitivo

Alteraciones conductuales

En adultos, una exposición prolongada puede provocar problemas renales, hipertensión y deterioro neurocognitivo.



