Obtener una licencia de conducir en Estados Unidos no siempre significa acceder de inmediato a todos los privilegios al volante.

Obtener una licencia de conducir en Estados Unidos no siempre significa acceder de inmediato a todos los privilegios al volante. Para los adolescentes y conductores novatos, la mayoría de los estados aplica un sistema de licencias graduadas (Graduated Driver Licensing - GDL) que incorpora distintas etapas antes de otorgar una licencia sin restricciones.

Este modelo busca que los nuevos conductores adquieran experiencia de manera progresiva y en condiciones de menor riesgo. Para avanzar a cada fase es necesario cumplir condiciones con determinados requisitos.

Graduated driver licensing: ¿Qué es y a qué habilita?

Las licencias de conducir graduadas son un sistema de licencias escalonadas que usan los 50 estados y el distrito de Columbia para que los conductores adolescentes adquieran experiencia de manera progresiva antes de obtener una licencia sin restricciones.

El sistema se divide en tres etapas:

Permiso de aprendizaje: solo se puede conducir bajo la supervisión de un conductor con licencia. Licencia provisional: habilita a conducir con restricciones específicas. Licencia regular: otorga los mismos derechos que una otorga los mismos derechos que una licencia de conducir estándar para adultos.

Las licencias de conducir graduadas son un sistema de licencias escalonadas que usan los 50 estados y el distrito de Columbia para que los conductores adolescentes adquieran experiencia de manera progresiva. Karnchana Thammalee

¿Qué condiciones de uso tienen las GDL?

La mayoría contempla requisitos similares, por más de que alguna puede variar según el estado en el que se encuentre:

Restricciones para conducir durante la noche , generalmente entre las 22:00 y las 6:00 , dependiendo de la legislación estatal.

Límites en la cantidad de pasajeros , especialmente de otros adolescentes, salvo excepciones para familiares directos.

Período mínimo con permiso de aprendizaje , que suele ser de entre seis y doce meses.

Cantidad obligatoria de horas de práctica supervisada, normalmente entre 30 y 50 horas, incluyendo un número determinado de horas de conducción nocturna.

¿Cómo acceder a una licencia de conducir regular?

Para obtener este tipo de licencia de conducir, un titular de una GDL debe cumplir con los requisitos estatales, que suelen ser: