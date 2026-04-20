China acelera su presencia en América Latina con proyectos de infraestructura de gran escala que apuntan a transformar la logística y el comercio regional. En este escenario, un país comienza a posicionarse como pieza clave dentro de esta estrategia global. Se trata de Perú, donde avanza el desarrollo del Puerto de Chancay, un megaproyecto impulsado con fuerte participación de capital chino a través de COSCO Shipping Ports. El Puerto de Chancay está diseñado para convertirse en uno de los principales hubs logísticos del Pacífico sudamericano. Su ubicación estratégica permitirá: El proyecto incorpora avances tecnológicos que lo posicionan como uno de los puertos más modernos de la región: La inversión en Chancay forma parte de una estrategia más amplia de China para fortalecer su presencia en rutas comerciales internacionales. A través de este tipo de proyectos: