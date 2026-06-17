Una nueva medida aprobada por la Asamblea General de Illinois busca regular el uso de ciertos dispositivos tecnológicos durante la conducción.

Según lo informaron las autoridades, el objetivo es ampliar la regulación vigente para combatir las distracciones durante el manejo y reforzar la seguridad vial en el estado.

Cuáles son los lentes regulados por la nueva normativa

La legislación aprobada corresponde al proyecto de ley HB 4843 y modifica el Código de Tráfico de Illinois para aclarar que los lentes con inteligencia artificial forman parte de los dispositivos electrónicos de comunicación contemplados por la normativa estatal.

De esta forma, se especifica que las excepciones existentes para el uso de dispositivos manos libres no se aplican a gafas inteligentes con IA.

La medida busca sancionar a quienes conduzcan con lentes de IA. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Qué dice Illinois sobre esta nueva medida

La iniciativa forma parte de la campaña estatal “One Road. One Focus”, lanzada para reducir los casos de conducción distraída.

Al momento, Illinois prohíbe el uso de dispositivos electrónicos de comunicación sostenidos con la mano mientras se conduce un vehículo motorizado.

En ese marco, luego de recibir la aprobación de ambas cámaras de la Asamblea General de Illinois, el proyecto fue enviado a consideración del gobernador. Hasta que se formalice esta medida, el texto permanece en la etapa final del proceso legislativo estatal.